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Общество

Россияне рассказали о любви к «звону монет и шелесту купюр»

2 минуты чтения 11:26 | Обновлено: 11:28

Лишь 14% россиян готовы полностью отказаться от использования наличных денег и перейти на безналичные расчеты. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, которые публикует РБК.

Так, в ходе исследования 77% опрошенных россиян заявили, что не готовы полностью перейти на безналичный расчет, отказавшись от использования наличных денег. Нежелание это делать они объяснили невозможностью всегда и везде расплатиться с помощью банковской карты, а также любовью к «звону монет и шелесту купюр».

Среди тех, кто не питает чувств к моментам и банкнотам и готов от них отказаться, оказалось больше мужчин, чем женщин — 15% и 12% соответственно. Также о готовности полностью перейти на безнал чаще заявляли опрошенные россияне в возрасте от 35 до 45 лет (15%) и респонденты с ежемесячным доходом в 100 тысяч рублей и больше (15%).

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Ранее, в результате опроса, проведенного банком ВТБ, выяснилось, что каждый второй россиянин хранит дома свои сбережения в наличных деньгах. При этом более 40% из них сообщили, что речь идет о сумме от пяти до 30 тысяч рублей, а еще около 30% держат дома от 30 до 100 тысяч рублей. 

Примерно четверть хранящих дома наличные россиян сказали, что кладут деньги в сейф. Еще около 20% используют для этого копилки и книги. 12% респондентов рассказали, что прячут деньги с специальные потайные карманы на одежде, а 7% признались, что прячут наличность под матрасом.

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