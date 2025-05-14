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Общество

СМИ: голливудская студия возвращается в Россию со спин-оффом «Джона Уика»

2 минуты чтения 14:52

Голливудская студия Lionsgate готова вновь продвигать свои фильмы в России и планирует 5 июня выпустить спин-офф «Джона Уика» — фильм «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

По данным газеты, официальные представители студии отказались от комментариев. Однако источники, знакомые с ситуацией, отметили, что Lionsgate намерена «продвигаться в России в каждом конкретном случае». По их словам, изменение политики кинокомпании в отношении проката в России объясняется «течением времени» и «изменением настроений». 

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Газета отмечает, что возвращение Lionsgate сопровождается надеждами на то, что и другие студии последуют ее примеру на фоне снижения международных кассовых сборов и ожиданий завершения конфликта между Россией и Украиной. Президент США Дональд Трамп, вступив во второй срок, сделал этот вопрос приоритетом, а после переговоров в Саудовской Аравии заявил о намерении заключать экономические соглашения с Москвой. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, подчеркнул «исключительные возможности» для американского бизнеса в случае мирного соглашения.

Несмотря на это, крупнейшие студии — Disney, Marvel, Paramount, Universal и другие — по-прежнему не планируют официальные релизы своих фильмов в России, пишет газета. В частности, в стране не ожидается выход «Фантастической четверки: Первые шаги» от Marvel, «Миссии невыполнима: Финальная расплата» от Paramount и «Мира Юрского периода: Возрождение» от Universal.

Тем не менее, российский рынок остается активным. Независимые студии вроде Neon и FilmNation продолжают выпуск фильмов через местных посредников. Так, драма «Анора» от Neon собрала в России $3 миллиона из $57 миллионов общемирового проката. По словам источников, российские дистрибьюторы активно ищут зарубежные новинки, чтобы компенсировать отсутствие голливудских блокбастеров.

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Как подчеркивает Variety, до 2022 года Россия была шестым по величине кинорынком в мире. И хотя в феврале 2022 года все крупные студии приостановили деятельность в стране, некоторые фильмы, как, например, «Оппенгеймер» от Universal, все же выходили в российский прокат без широкой огласки и собирали заметную кассу — $2,4 миллиона.

По мнению большинства собеседников издания, возвращение крупных студий в Россию — лишь вопрос времени. В апреле глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил РБК, что на российский рынок уже полностью вернулась голливудская студия Miramax.

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