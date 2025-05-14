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Общество

Контроль эмоций может способствовать замедлению возрастных изменений

2 минуты чтения 18:34

Управление мышцами лица ради снижения чрезмерной активности выражения эмоций предотвращает образование морщин, а умеренная тренировка мускулатуры лица улучшает эластичность тканей, рассказали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета изданию Naked Science. Специалисты по социологии и биомеханике объяснили, почему одни люди выглядят моложе своих лет, а другие — старше.

«Повторяющиеся сокращения мышц, особенно в сочетании с возрастными изменениями — снижением синтеза коллагена и эластина фибробластами, — приводят к повреждению дермального матрикса, уменьшению его плотности и потере эластичности кожи», — объяснил ассистент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Иван Шитоев.

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С возрастом происходит атрофия жировой ткани, приводя к изменению черт лица, углублению морщин и появлению провалов, рассказал представитель университета. Он назвал изменение черт лица «жизненным отпечатком», формирующимся из-за постоянного сокращения одних и тех же мышц.

С возрастом структура кожи теряет эластичность и становится менее способной восстанавливать свою форму после длительной работы мускулатуры, рассказал журналистам Шитоев. 

Больше всего лицевых мышц задействуется при улыбке, 10–12, сообщил ученый. При гневе лицо использует около шести–восьми мышц, эмоция удивления активирует около пяти–шести мышц, а при выражении печали задействуются примерно пять–семь мышц.

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«Удивительно, у всех людей одинаковый набор лицевых мышц, но мимика уникальна», — сказала журналистам доцент кафедры «Социология и политология» пермского университета Ольга Юрьева.

Марионеточные линии, «морщины скорби», идущие от уголков рта вниз к подбородку, могут говорить о том, что человек часто печалился, грустил или проявлял разочарование. Вертикальные «гневливые» морщины между бровями могут указывать на излишнюю раздражительность или сосредоточенность. Морщины вокруг глаз, «гусиные лапки», формируются благодаря частой улыбке, смеху и позитивным эмоциям, пишет Naked Science.

Осознанное управление мимикой не должно приводить к чрезмерному подавлению эмоций, например, гнева, советуют ученые. По их словам, подавление способно вызывать хроническое напряжение лицевых мышц, образование мимических морщин и те же дисфункции, что и чрезмерно активное выражение эмоций.

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