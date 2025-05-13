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Общество

В Госдуме решили защитить деньги участников войны от меркантильных жен

2 минуты чтения 09:30

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий считать выплаты за участие в войне в Украине совместно нажитым имуществом супругов и делить их в случае развода. Проект документа, авторами которого стали депутаты от «Единой России» Евгений Марченко и Александр Бородай, опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Разработчики законопроекта отметили, что после начала войны в Украине недобросовестные граждане стали чаще заключать браки с военными. А когда те получают соответствующие выплаты, новоиспеченные супруги подают на развод и требуют раздела этих денег.

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В пояснительной записке к законопроекту Марочко и Бородай подчеркнули, что служба на фронте в Украине связана «с повышенным риском для жизни и здоровья», а выплаты за участие в войне «имеют особый характер и предназначены для компенсации повышенных рисков и тягот военной службы в особых условиях, а также для мотивации граждан к участию в защите национальных интересов» России.

Ранее Верховный суд России постановил, что родители, которые после развода не участвовали в воспитании ребенка и не платили алиментов, не имеют права на выплаты от государства в случае его гибели на фронте в Украине.

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Такое решение Верховный суд принял по итогам рассмотрения дела семьи из Архангельска. Сын разведенных родителей был мобилизован и погиб в оккупированной Донецкой области Украины. Положенные за гибель военного пять миллионов рублей поделили между его родителями поровну. Однако мать военного оспорила такое решение в суде, сославшись на то, что отец погибшего не участвовал в его воспитании и задолжал алиментов на общую сумму в 600 тысяч рублей.

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