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Общество

Ученые изучат связь менструального цикла с риском травм коленного сустава

2 минуты чтения 23:49 13 мая

Ученые из Кингстонского Университета в Лондоне получили финансирование от Международной федерации футбола (ФИФА) на проведение исследования, которое должно установить связь между фазами менструального цикла и риском серьезных травм коленного сустава. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, конечная цель исследования — сократить число травм передней крестообразной связки. Исследование будет длиться около года. Ученые намерены проанализировать уровень концентрации гормонов в образцах крови, взятых у 20–25 взрослых спортсменок в возрасте от 18 до 35 лет. После этого ученые изучат, как спортсменки выполняют некоторые физические упражнения на разных стадиях своих индивидуальных менструальных циклов.

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«Мы знаем, что уровень гормонов колеблется в зависимости от фазы менструального цикла, и некоторые из них могут быть связаны с такими вещами, как повышенная слабость связок или снижение нервно-мышечного контроля», — рассказал Саймон Аугустус, старший преподаватель кафедры спортивной биомеханики Университета Кингстона.

По его словам, ученые хотят выяснить, действительно ли физиологические и гормональные изменения распространяются на то, как спортсменки выполняют упражнения. При этом эксперты отмечают, что они не надеются полностью искоренить проблему повреждения связок, однако научные выводы, вероятно, помогут снизить риски получения травмы.

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«Будут определенные случаи травм, которых невозможно избежать, если вы совершаете плохой подкат, ваша нога оказывается в неправильном положении, независимо от того, насколько много научных исследований мы можем сделать», — добавил Аугустус.

Кроме того, ученый отметил, что, вероятно, исследователям не удастся найти универсальный метод уменьшения влияния гормонального фона на спортсмена, поскольку способ высвобождения гормонов зависит от «индивидуального профиля» женщин. Также на это могут влиять различные виды контрацептивов.

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