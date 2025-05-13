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Общество

Сфера такси в России оказалась под угрозой радикальных перемен из-за нового закона

2 минуты чтения 00:01

1400 таксистов подписали петицию с просьбой не принимать законопроект о локализации такси. Их подписи передал в администрацию президента профсоюз «Новый труд». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя профсоюза Дарью Митину.

По ее словам, законопроект, который планируют рассматривать во втором чтении 13 мая, не соответствует интересам сферы такси. Митина считает, что в случае принятия закона он превратит такси «привилегию для избранных» вместо доступного транспорта.

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В профсоюзе также отметили, что закон еще больше усилит существующий на данный момент дефицит водителей. «Наш профсоюз проводил опрос, сколько таксистов останется в профессии, если нужно будет покупать новую машину и соблюдать новые требования. Порядка 40% опрошенных сказали, что, видимо, придется менять профиль деятельности», — заявила Митина. По ее словам, стоимость поездок может вырасти на 50%.

Законопроект разработали председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов и глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев. В первом чтении документ одобрили в январе прошлого года, однако с тех пор движений по нему не было.

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Новый закон требует от таксистов оказывать свои услуги только на машинах, собранных в России. Это требование изначально предлагалось ввести с 1 октября этого года, однако ко второму чтению авторы законопроекта предложили перенести срок его вступления в силу на 1 марта 2026 года. Исключение предлагается сделать только для машин в Калининградской области и Дальневосточном федеральном округе — там требования должны вступить в силу в 2028 и 2030 году соответственно.

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