Россиянам запретили содержать дома некоторые виды животных

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении нового перечня животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Документ опубликован на портале правовой информации.

В список вошел 121 вид, представляющий опасность для человека или требующий специальных условий содержания. Среди них — крупные хищники, водные млекопитающие, ядовитые рептилии, а также паукообразные и экзотические птицы.

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Среди млекопитающих, попавших под запрет, — крупные хищники, такие как львы, тигры и леопарды, а также слоны, носороги, бегемоты, гиены, приматы, дикобразы, волки, лисицы и медведи. Также россиянам запретили содержать в доме крокодилов, ядовитых и крупных змей (включая кобр, мамб и питонов), крупных ящериц, таких как комодские вараны, а также черепах с панцирем размером более 30 сантиметров.

Ограничения распространяются и на морских обитателей. В список вошли акулы, скаты, мурены, электрические угри, а также морские млекопитающие, включая китов, тюленей, моржей и ламантинов.

Под запрет попали и некоторые виды птиц — в частности, страусы, пингвины, совы, журавли и фламинго. Также запрещено держать дома ядовитых пауков (включая черную вдову), скорпионов и отдельных древесных лягушек.

Документ предусматривает исключения: запрет не распространяется на животных, содержащихся в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других организациях, имеющих соответствующую лицензию.

Распоряжение вступает в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

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В марте Минприроды подготовило три законопроекта, направленных на изменение правил обращения с домашними и бездомными животными. Один из них предусматривает обязательную регистрацию питомцев по всей стране.

В настоящее время региональные власти могут самостоятельно решать, вводить ли обязательную регистрацию для владельцев питомцев. Ранее РБК сообщал, что такая мера уже действует в 19 регионах. Как правило, регистрация касается только собак и кошек, а иногда — только собак.