Агенты Кремля проникли в окружение Маска

Бывший сотрудник ФБР Джонатан Бума рассказал немецкому каналу ZDF, что Илон Маск стал целью операции российской разведки. По его словам, шпионы проникли в окружение миллиардера для установления контакта между Маском и Владимиром Путиным. Внимание на интервью обратило «Агентство».

Бума также отметил, что еще одной целью агентов Кремля был основатель PayPal Питер Тиль. Обоим предпринимателям, как утверждается, предлагали прямой контакт с Путиным. «Они бы этого не сделали, если бы Путин лично не знал об этой операции и не одобрил ее», — подчеркнул экс-сотрудник ФБР, отметив, что, вероятно, Маск и Путин разговаривали несколько раз.

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По словам Бума, «есть множество доказательств», подтверждающих, что Маск и Тиль были целями российских шпионов, но отказался раскрыть детали, сославшись на юридический запрет на разглашение соответствующих данных. В то же время он уточнил, что для вербовки Маска российская разведка собиралась использовать склонность миллиардера к беспорядочным связям с женщинами и употреблению наркотиков. Сам Маск отказался комментировать ZDF эту информацию.

В марте этого года американский канал CBS сообщил, что Бума обвинили в незаконном получении и раскрытии 130 конфиденциальных документов ФБР, которые он скопировал за несколько часов до того, как покинул свою работу в бюро в октябре 2023 года.

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По данным издания, сторона обвинения отмечает, что через несколько дней после снятия копий секретных документов Бума опубликовал в соцсетях отрывки из книги, которую он писал о своей карьере в бюро. Следователи утверждают, что книга включала информацию о расследовании программы по созданию оружия массового поражения в иностранном государстве.

О контактах Маска с Путиным и российскими чиновниками, в частности с замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко, в октябре прошлого года также сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, Россия с помощью «неявных угроз» пыталась оказать давление на бизнес Маска после того, как он поддержал Украину.