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Общество

Книгу Навального признали книгой года

2 минуты чтения 15:43 | Обновлено: 16:09

Автобиография Алексея Навального под названием «Патриот» была признана «книгой года» на Британской книжной премии (British Book Awards) за 2025 год. Кроме того, книга победила в номинации «Нарративный нон-фикшн». Об этом в своем телеграм-канале сообщила Юлия Навальная.

Комментируя награду, вдова политика сообщила, что 20 марта книга получила американскую премию National Book Critics Circle Award в жанре «Автобиография», а 12 февраля — премию британского парламента, как лучшая политическая книга, написанная не парламентарием.

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«Мне бы больше всего на свете хотелось, что бы Алексей получил все эти награды лично. По миллиону очевидных причин — но и еще по одной. Алексей не только отлично писал сам, но еще и обожал читать. И писатели всегда казались ему особыми людьми. И он был бы действительно счастлив узнать, что не просто стал одним из них — а что его книгу называют лучшей. Читают по всему миру. Читают в России», — написала Навальная.

Книга Алексея Навального вышла 22 октября 2024 года и за первые сутки поднялась в топ бестселлеров онлайн-магазина Amazon в категориях «Политика и социальные науки», «Мемуары» и «История». Книга, которая была переведена на более 20 языков, состоит из двух частей. Первая — автобиография политика, вторая — тюремный дневник. 

«В эту книгу Алексей вложил все свои убеждения, все свое мужество и настойчивость, когда писал ее сначала после отравления, учась делать всё заново, а потом в тюрьме. И несмотря ни на что, он смог. Он доказал, что слова имеют значение, они могут повлиять, могут пробивать стены. Я думаю, он был бы очень доволен. И я им очень горжусь», — написала вдова политика. 

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Юлия Навальная ранее рассказала, что ее муж начал работу над книгой после отравления в 2020 году. Первые главы он диктовал соратникам, а позже продолжил писать автобиографию самостоятельно, находясь в колонии в России.


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