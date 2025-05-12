Ученые представили технологию «печати» диетического мяса

Ученые из Донского государственного технического университета представили технологию «печати» искусственного мяса на 3D-принтере. Соответствующую статью они опубликовали в журнале Frontiers in Bioscience – Landmark.

По словам исследователей, разработанная ими технология позволит не только производить мясо без забоя животных, но и «программировать» его свойства. Например, можно будет «напечатать» мясо с пониженным содержанием жира.

Мое детство было адом Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой Общество 16 минут чтения

«Для печати искусственного мяса у животного-донора с помощью биопсии берутся клетки, которые размножаются в комфортных для них условиях. Из этого материала возможно напечатать объемный продукт, который по вкусу будет очень похож на мясо», — рассказала заведующая кафедрой «Биоинженерия» факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Евгения Кириченко. При этом она отметила, что, благодаря новой технологии, одно животное-донор сможет стать источником большего количества еды, чем при прямом «традиционном» получении мяса из тушки.

«Технология применима к клеткам любых одомашненных животных. В перспективе наша разработка может снизить затраты на производство культивированного мяса на 20–30 процентов за счет автоматизации и оптимизации процессов», ― добавила Кириченко.

Мертвая невеста Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно Криминал 9 минут чтения

В ноябре 2024 года ООН опубликовала доклад, согласно которому 20 стран, уже страдающих от нехватки продовольствия, столкнутся с острым голодом в 2025 году. «Люди испытывают острую нехватку продовольствия и сталкиваются с беспрецедентным и продолжительным голодом», — заявил гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной продовольственной программы ООН Ку Донгю. По его словам, «наивысшую озабоченность» у экспертов ООН вызывают Судан, Южный Судан, Мали, Палестина и Гаити.