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Общество

Ученые представили технологию «печати» диетического мяса

2 минуты чтения 09:44

Ученые из Донского государственного технического университета представили технологию «печати» искусственного мяса на 3D-принтере. Соответствующую статью они опубликовали в журнале Frontiers in Bioscience – Landmark.

По словам исследователей, разработанная ими технология позволит не только производить мясо без забоя животных, но и «программировать» его свойства. Например, можно будет «напечатать» мясо с пониженным содержанием жира.

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«Для печати искусственного мяса у животного-донора с помощью биопсии берутся клетки, которые размножаются в комфортных для них условиях. Из этого материала возможно напечатать объемный продукт, который по вкусу будет очень похож на мясо», — рассказала заведующая кафедрой «Биоинженерия» факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Евгения Кириченко. При этом она отметила, что, благодаря новой технологии, одно животное-донор сможет стать источником большего количества еды, чем при прямом «традиционном» получении мяса из тушки. 

«Технология применима к клеткам любых одомашненных животных. В перспективе наша разработка может снизить затраты на производство культивированного мяса на 20–30 процентов за счет автоматизации и оптимизации процессов», ― добавила Кириченко.

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