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Общество

Прием препаратов от ВИЧ связали со снижением риска развития болезни Альцгеймера

2 минуты чтения 20:24

Амерканские ученые провели статистический анализ двух страховых баз данных США и выяснили, что прием нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ) — препаратов, одобренных для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита В, — снижает риск развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Ученые проанализировали данные из Управления по здоровью ветеранов США за 24 года и MarketScan за 14 лет. В этих базах содержится информация об 11 миллионах и 158 миллионах человек соответственно. Исследователи отобрали людей старше 50 лет, которые принимали НИОТ для лечения ВИЧ или гепатита В и которым до начала приема препаратов не диагностировали болезнь Альцгеймера. 

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Также при анализе учитывались демографические и социоэкономические факторы, образ жизни, сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет, болезнь Паркинсона, депрессия, заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания почек и другие факторы.

В ходе анализа выяснилось, что каждый дополнительный год приема НИОТ снижал риск развития болезни Альцгеймера: среди тех, кто находился в базе Управления по здоровью ветеранов США, этот показатель был равен четырем процентам, а среди тех, кто числился в базе MarketScan, — 10,3 процента. При этом после того, как ученые учли ряд факторов, влияющих на развитие болезни, показатели выросли до шести и 13 процентов соответственно.

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В то же время ученые отметили, что другие препараты для лечения ВИЧ, не являющиеся НИОТ, не были связаны со снижением риска развития болезни Альцгеймера. 

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