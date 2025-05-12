Ученые рассказали о негативном отношении людей к использующим ИИ коллегам

Люди, использующие инструменты искусственного интеллекта, сталкиваются с негативными суждениями о своей компетентности со стороны коллег, сделала вывод группа ученых из Дьюкского университета в Северной Каролине. Ученые опубликовали в журнале «Труды Национальной академии наук» (PNAS) результаты исследования, в ходе которого предлагали 4500 испытуемых представлять себя использующими ИИ работниками, коллегами этих работников, а также менеджерами по кадрам.
Специалисты в области бизнеса и управления из Дьюкского университета проводили исследование в онлайн-формате в четыре этапа.
На первом этапе часть испытуемых просили представить, что они пользуются для работы генеративными нейросетями и чат-ботами вроде ChatGPT. Затем людей попросили представить, что они выполняют задачу без помощи ИИ. По окончании этапа исследователи задавали участникам эксперимента вопросы.
Авторы научной работы рассказали, что, согласно ответам, респонденты предпочитали бы не афишировать использование ИИ. Тем, кто применял ИИ, казалось, что в глазах коллег и начальства они выглядят менее компетентными и добросовестными, более ленивыми и легко заменимыми, — в отличие от сотрудников, которые обходились без чат-ботов.
На втором этапе части испытуемых предложили прочитать предложенные организаторами эксперимента характеристики условных сотрудников. В характеристиках было указано, использовали ли сотрудники для рабочих целей ИИ. Оценивавшие характеристики испытуемые более негативно судили о тех, кто прибегал к помощи ИИ, ниже оценивая их профессионализм, трудолюбие, уверенность и амбициозность.
На третьем этапе ученые попросили часть испытуемых представить, что они отвечают за найм работников. В качестве менеджеров по кадрам участникам эксперимента предложили отобрать кандидатов — при этом в резюме условных соискателей указывалось, использовали ли они ИИ. Испытуемые реже выбирали кандидатов, которые сообщали о частом использовании нейросетей и чат-ботов.
Среди испытуемых, которые сами использовали ИИ на работе, отношение к таким же как они специалистам было намного более лояльным, и тенденция оказалась обратной, пишут авторы исследования.
Четвертый этап показал, что испытуемые терпимее относятся к коллегам, использующим ИИ, если при этом испытуемым говорят о пользе искусственного интеллекта.
Предубеждение к использованию нейросетей и чат-ботов не зависело от пола, возраста и рода занятый участников эксперимента, сообщили авторы исследования. Ученые сказали, что людям в целом свойственно отторгать новшества, относясь к подобному с недоверием.
В апреле стало известно, что чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT оказался самым скачиваемым мобильным приложением в мире. За март программу установили 46 миллионов раз, а у владельцев айфонов ChatGPT стал самым востребованным приложением с 13 миллионами загрузок.