Ученые рассказали о негативном отношении людей к использующим ИИ коллегам

Люди, использующие инструменты искусственного интеллекта, сталкиваются с негативными суждениями о своей компетентности со стороны коллег, сделала вывод группа ученых из Дьюкского университета в Северной Каролине. Ученые опубликовали в журнале «Труды Национальной академии наук» (PNAS) результаты исследования, в ходе которого предлагали 4500 испытуемых представлять себя использующими ИИ работниками, коллегами этих работников, а также менеджерами по кадрам.

Специалисты в области бизнеса и управления из Дьюкского университета проводили исследование в онлайн-формате в четыре этапа.

На первом этапе часть испытуемых просили представить, что они пользуются для работы генеративными нейросетями и чат-ботами вроде ChatGPT. Затем людей попросили представить, что они выполняют задачу без помощи ИИ. По окончании этапа исследователи задавали участникам эксперимента вопросы.

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Авторы научной работы рассказали, что, согласно ответам, респонденты предпочитали бы не афишировать использование ИИ. Тем, кто применял ИИ, казалось, что в глазах коллег и начальства они выглядят менее компетентными и добросовестными, более ленивыми и легко заменимыми, — в отличие от сотрудников, которые обходились без чат-ботов.

На втором этапе части испытуемых предложили прочитать предложенные организаторами эксперимента характеристики условных сотрудников. В характеристиках было указано, использовали ли сотрудники для рабочих целей ИИ. Оценивавшие характеристики испытуемые более негативно судили о тех, кто прибегал к помощи ИИ, ниже оценивая их профессионализм, трудолюбие, уверенность и амбициозность.

На третьем этапе ученые попросили часть испытуемых представить, что они отвечают за найм работников. В качестве менеджеров по кадрам участникам эксперимента предложили отобрать кандидатов — при этом в резюме условных соискателей указывалось, использовали ли они ИИ. Испытуемые реже выбирали кандидатов, которые сообщали о частом использовании нейросетей и чат-ботов.

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Среди испытуемых, которые сами использовали ИИ на работе, отношение к таким же как они специалистам было намного более лояльным, и тенденция оказалась обратной, пишут авторы исследования.

Четвертый этап показал, что испытуемые терпимее относятся к коллегам, использующим ИИ, если при этом испытуемым говорят о пользе искусственного интеллекта.

Предубеждение к использованию нейросетей и чат-ботов не зависело от пола, возраста и рода занятый участников эксперимента, сообщили авторы исследования. Ученые сказали, что людям в целом свойственно отторгать новшества, относясь к подобному с недоверием.

В апреле стало известно, что чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT оказался самым скачиваемым мобильным приложением в мире. За март программу установили 46 миллионов раз, а у владельцев айфонов ChatGPT стал самым востребованным приложением с 13 миллионами загрузок.