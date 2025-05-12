Пластик может нарушать сон наравне с кофеином

Норвежские ученые выяснили, что химические вещества в пластиковых изделиях, которые люди используют ежедневно, могут нарушать естественный 24-часовой цикл сна и бодрствования и циркадные ритмы подобно кофеину. Это, в свою очередь, увеличивает риск нарушений сна, диабета, развития онкологических заболеваний и проблем с иммунитетом, сообщает The Guardian.

Исследователи изучили химические вещества, извлеченные из медицинской трубки для кормления из поливинилхлорида (ПВХ) и полиуретанового мешочка для питья, которые используют бегуны на длинные дистанции. Отмечается, что ПВХ и полиуретан используются повсеместно: от детских игрушек до упаковки продуктов питания и мебели.

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Результаты исследования впервые продемонстрировали, что пластиковые химикаты, вероятно, нарушают клеточные сигналы, регулирующие внутренние часы организма, сбивая их на 9–17 минут. По словам ученых, это происходит из-за того, что ПВХ и полиуретан активируют один из аденозиновых рецепторов — этот рецептор связан с G-белком и передает сигналы для регулирования циклов сна и бодрствования.

В то же время ученые отметили, что степень влияния химикатов в пластике на человека зависит от их количества, а произведенный эффект является обратимым, когда аденозиновый рецептор подавляется фармакологическим антагонистом.

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В своей работе исследователи сравнили воздействие химикатов в пластике на организм человека с эффектом от кофеина. Кофеин дезактивирует аденозиновый рецептор, тем самым увеличивая циркадный ритм и поддерживая человека в состоянии бодрствования. Пластиковые химикаты активируют аденозиновый рецептор, но оказывают схожий эффект, также поддерживая человека в состоянии бодрствования.

По словам соавтора исследования Мартина Вагнера, рецептор находится в мозге и «посылает сигналы телу». Однако когда аденозиновый рецептор активируется химическими веществами, он может не передать сообщение, задерживая естественные физиологические процессы организма.

Исследование проводилось in vitro, то есть на человеческих клетках в лабораторных условиях. Вагнер заявил, что следующим шагом станет изучение того, как химические вещества влияют на рыбу данио-рерио, в мозге которой происходят некоторые схожие с человеческими физиологические процессы.