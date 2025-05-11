Госдума захотела арестовывать имущество уехавших россиян за все административные правонарушения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе депутаты рассмотрят законопроект об усилении административной ответственности в отношении находящихся за границей россиян. По словам Володина, после принятия нового закона власти также смогут составлять против уехавших россиян протоколы по всем видам административных статей.

Как пояснил Володин, новый закон позволит силовикам привлекать людей к административной ответственности за «правонарушения», направленные «против интересов России», совершенные за границей. При этом он добавил, что новые правила будут касаться «всех видов административных статей». По словам Володина, новый закон будет предусматривать арест имущества, чтобы уехавшие россияне «не могли уклониться от исполнения решения суда».

Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером Обиженные немцы сами передали власть в его руки, хотя их предупреждали о последствиях Мир 17 минут чтения

Согласно законопроекту, который был внесен в Госдуму в октябре прошлого года, депутаты планируют разрешить арест имущества эмигрантов в качестве обеспечительной меры в делах об административных правонарушениях, направленных «против интересов РФ». Проект «Сетевые Свободы» отмечал, что поправки не уточняют, какие именно статьи КоАП касаются «интересов России».

Володин пишет, что в число действий, противоречащих «интересам России», входят: пропаганда нацистской символики, «дискредитация армии», «злоупотребление свободой слова и распространение фейков» и несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

Также законопроект учитывает, что стоимость арестованного имущества не должна превышать максимальный размер штрафа по статье, по которой составлен протокол.

Мертвая невеста Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно Криминал 9 минут чтения

«Находясь за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против нашей страны, ее суверенитета и безопасности, должны за них отвечать по законам Российской Федерации», — считает Володин.

Володин напомнил, что в апреле Госдума приняла поправки, которые расширили перечень оснований для включения в список «иноагентов», разрешили заочно судить обвиняемых по 20 уголовным статьям, запретили «иноагентам» вести просветительскую деятельность и ввели наказание до семи лет лишения свободы за содействие в исполнении решений международных организаций», в которых Россия не участвует.