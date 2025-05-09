Зумеры стали предпочитать кошек собакам

Жители Великобритании все чаще заводят себе кошек, а не собак, это происходит из-за изменений вкусов у молодых жителей страны. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные представителей индустрии торговли товарами для домашних животных.

Журналисты связывают возросшую любовь к кошкам с подражанием известным любителям животных этого семейства. Среди таких людей The Times называет Тейлор Свифт, Кэти Перри, Кейт Бекинсейл и Майли Сайрус. Зумеры, по мнению опрошенных экспертов, ценят кошек за удобство и индивидуальность, более 40% представителей этого поколения содержат хотя бы одну кошку в своем хозяйстве.

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При этом, по данным представителей отрасли, растет и доля заботящихся о кошках мужчин разных возрастов, которые ранее традиционно предпочитали собак. Их заводят четверть представителей мужского пола, по этому показателю мужчины сравнялись с женщинами. Их на любовь к кошкам вдохновили Боб Мортимер, Рики Джервейс и Дермот О’Лири.

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Журналисты отмечают, что рост числа предпочитающих кошек британцев может быть связан и с тем, что эти животные нуждаются в более простом уходе, чем собаки. Компания Jollyes, имеющая более ста магазинов с товарами для домашних животных в Великобритании, считает, что при сохранении текущих темпов роста доли имеющих кошек в своем доме собаки могут уступить кошкам первое место в списке самых многочисленных домашних животных страны в течение двух лет.

The Times сообщает, что на данный момент собаки есть в 36,5% домохозяйств Великобритании, их общее число превышает 13 миллионов особей. Кошек приютили 29% домохозяйств, совокупное число особей меньше на миллион по сравнению с собаками.