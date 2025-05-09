Журналиста «Холода» внесли в базу «Миротворца»

Журналиста «Холода» Юрия Белята внесли в базу украинского «Миротворца». Соответствующая карточка появилась на портале.

В карточке сказано, что Белят «оправдывает российских военных преступников тем, что, по его мнению, в войне виноват якобы один Путин, а российско-фашистские захватчики — это всего лишь жертвы». Такой вывод сделан на основе нескольких постов и материалов журналиста, в частности на фотоальбоме во «Вконтакте» и его публикации 2022 года в фейсбуке.

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«… Мне страшно жалко всех. И тех, кого убили российские ракеты, запытали российские солдаты, уничтожили и раздавили российские танки. И тех, кого насильно выдернули из их маленьких миров и отправили убивать и умирать куда-то в окопы в другой стране, на несправедливой, страшной и бессмысленной войне. И конечно жаль всех нас. Нам так долго били холодным светом лампы следователя в лицо, что выморозили из нас все, кроме ненависти», — написал тогда Белят.

Журналист прокомментировал свое внесение в базу изданию SOTA, подчеркнув, что «за слова нельзя судить, если ты считаешь себя демократической страной». «Тот человек, который добавлял меня в списки “Миротворца”, явно не понимает демократических принципов и действует вразрез с объявленными целями Украины: евроинтеграцией, как минимум. Он приложил мои фотографии, снятые в рамках фотопроекта про милитаризацию детей и подростков в России (снят он при этом в 2020–2021 годах) как доказательство моего участия в пропаганде. Я продолжаю повторять вслед за многими: мнение не преступление», — рассказал Белят.

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В декабре прошлого года на ютюб-канале «Холода» вышло интервью Юрия Белята с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком, в котором он в частности призвал к коллективной ответственности за войну в Украине, рассказал о неэффективности санкций и назвал самый популярный способ ведения военных действий у российской армии.