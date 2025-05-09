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Общество

Эксперты рассказали о способности ИИ взломать «Энигму» в очень короткие сроки

2 минуты чтения 12:08

Британские и американские ученые рассказали, что современный искусственный интеллект способен взломать код шифровального устройства «Энигма» времен Второй мировой войны «в очень короткие сроки». Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, в 1930-е годы польские специалисты взломали ранние версии кода «Энигмы», однако немецкие инженеры усовершенствовали систему безопасности, из-за чего Алану Тьюрингу пришлось разрабатывать новые машины «Bombes», чтобы расшифровать сообщения, передаваемые с помощью «Энигмы». К 1943 году машины могли расшифровывать по два сообщения в минуту.

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При этом «Энигма», по словам эксперта в области ИИ Майкла Вулдриджа из Оксфордского университета, «не выдержала бы современных вычислений и статистики». «По сути, устройства “Энигма” получили свою силу потому, что число возможных способов зашифровать сообщение было астрономически велико. Гораздо больше, чем человек мог бы всесторонне проверить», — рассказал Вулдридж. 

Мустафа А Мустафа, старший преподаватель по безопасности программного обеспечения в Манчестерском университете, добавил, что ключ к успеху Тьюринга и его коллег заключался в том, что «Энигма» имела ряд слабых мест, в том числе то, что все буквы после зашифровки сообщения существовали в рамках определенной системы. Эксперты назвали «Bombes» «грубой силой» и добавили, что эти аппараты перебирали «огромное количество возможных комбинаций» для расшифровки сообщений.

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В то же время сейчас искусственный интеллект, например, ChatGPT, мог бы воссоздать алгоритмы «Bombes» и выполнить их работу «в очень короткие сроки», рассказал Вулдридж. По его словам, «”Энигма» даже близко не сравнится» с современными статистическими и вычислительными методами, а также мощностью нынешних центров обработки данных.

Вместе с этим эксперты отметили, что взлом «Энигмы» во времена Второй мировой войны был большим достижением. The Guardian пишет, что это позволило сократить войну на два года.

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