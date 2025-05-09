В Вильнюсе установили мусорки для «советской ностальгии»

Администрация столицы Литвы установила мусорные баки и подготовила мусоровозы для «красных гвоздик и советской ностальгии», об этом 9 мая на своей странице в социальной сети Facebook объявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

«В этот день в Литве еще сильнее активизируются силы врага. Они организуют провокации, распространяют ложь, разделяют общество», — отметил Бенкунскас. Надпись на самом баке предлагает также выбросить в него свечи, присутствует на нем и герб Украины.

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Портал Delfi сообщает, что баки и мусоровоз были установлены у Антакальнисского кладбища, на котором похоронены советские солдаты Великой Отечественной войны. Сюда, как отмечают журналисты, традиционно приходят жители Литвы, празднующие День победы 9 мая.

9 мая не является государственным или выходным днем в Литве. Датой окончания войны с нацистской Германий в Литве считается 8 мая, как и во многих других странах Европы. Президент Литвы Гитанас Науседа называл празднование 9 мая в Москве «фарсом». По данным мэрии Вильнюса, заявок на проведение торжественных мероприятий 9 мая от жителей не поступало, сам город был готов обеспечить безопасность на кладбище.

В странах Балтии советский период своей истории считают оккупацией со стороны СССР. Президент Науседа отмечал, что в Литве 9 мая воспринимают как «день победы [СССР] над другим агрессором, другим оккупантом». Власти страны опасаются, что потенциальные празднования могут стать «предлогом для провокаций» и «средством пропаганды» против Литвы. При этом Науседа сообщил, что само по себе желание почтить память предков и проявить уважение к павшим он не считает проблемой для страны.

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В Литве официально запрещена демонстрация советской символики, атрибутов государственности СССР, а также флага или герба Литовской ССР на собраниях или в общественных местах. В 2022 году в стране также официально запретили демонстрацию георгиевских ленточек и символики российского вторжения в Украину.