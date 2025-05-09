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Общество

Корица может влиять на действие лекарств

2 минуты чтения 13:13

Исследователи из Университета Миссисипи обнаружили, что коричный альдегид — основной компонент корицы — активирует рецепторы, контролирующие процесс выведения лекарств из организма. Это означает, что употребление большого количества корицы может снизить действие лекарств.

«Проблемы со здоровьем могут возникнуть, если употреблять чрезмерное количество добавок без ведома медработника или врача, назначающего лекарственные препараты. Чрезмерное потребление добавок может привести к быстрому выведению рецептурного препарата из организма, что может сделать лекарство менее эффективным», — рассказала соавтор исследования Шабана Хан.

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В исследовании сказано, что коричный альдегид хорошо усваивается организмом человека и быстро преобразуется в коричную кислоту, которая влияет на метаболизм лекарств.

Ученые отметили, что корицу давно начали использовать в традиционной медицине. Она может помочь контролировать уровень сахара в крови и влиять на здоровье сердца, а также уменьшать воспаления. Однако как этот продукт на самом деле действует в организме, остается неясным.

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Хан добавила, что людям, страдающим такими заболеваниями, как гипертония, диабет, рак, артрит, астма, ожирение, ВИЧ, СПИД и депрессия, следует быть осторожными при использовании корицы и любых других добавок. 

Как рассказала CNN врач неотложной помощи и доцент Университета Джорджа Вашингтона Леана Вэнь, ранее уже было известно, что корица может содержать высокие уровни кумарина, который разжижает кровь. Если человек уже принимает антикоагулянты, то употребление корицы в больших количествах повышает риск кровотечения. Также известно, что большое количество кумарина может представлять риск для здоровья людей с заболеваниями печени.

При этом ученые подчеркнули, что исследования еще не завершены. Они также добавили, что небольшое количество корицы для обычного использования при приготовлении еды вряд ли вызовет проблемы со здоровьем. В свою очередь, Вэнь обратила внимание, что в работе не дается четкого определения «чрезмерного потребления» корицы.

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