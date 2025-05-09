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Общество

Названо число живущих в России ветеранов ВОВ

2 минуты чтения 18:31 9 мая | Обновлено: 18:43 9 мая

Число живущих в России участников Великой Отечественной войны, непосредственно сражавшихся на фронтах, составляет примерно семь тысяч человек. Об этом со ссылкой на собственные расчеты по статистическим данным сообщает проект «Если быть точным».

В тексте отмечается, что оценить точное число фронтовиков сложно — существующие понятия «ветеран» и «участник» Великой Отечественной включают в себя несколько категорий людей, не участвовавших в боевых действиях 1941-1945 годов. А с 2022 года Росстат больше не публикует подробную статистику по некоторым категориям ветеранов и участников войны.

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Число ветеранов в России сократилось в 6,3 раза с 2006 года, за последние пять лет их становится меньше в среднем на 13,5 тысячи человек в год. Участников Великой Отечественной с 2006 по 2021 год стало меньше в 4,4 раза. Больше всего ветеранов проживает в Санкт-Петербурге, Воронежской, Орловской и Ленинградской областях, участников — в Воронежской, Орловской и Московской областях. Приблизительная оценка числа ныне живущих фронтовиков близка к данным, озвученным министром обороны Андреем Белоусовым — семь тысяч человек.

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«Если быть точным» отмечает, что к ветеранам Великой Отечественной в России относят работников оборонных объектов, строителей оборонных сооружений, интернированных моряков, жителей Ленинграда, Севастополя и Волгограда, а также тружеников тыла. Число проживающих в России представителей этих категорий в сумме без учетов работников тыла составило чуть более 65 тысяч человек.

К участникам войны относят не только фронтовиков, партизан, служивших и работавших на оборонных объектах, но и людей, занимавшихся разминированием территорий и объектов, а также сбором боеприпасов и военной техники в 1941-1945 годах, участников «ликвидации националистического подполья» на территориях Украины, Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии в 1944–1951 годах, а также некоторые группы моряков и служащих подразделений, не входивших в состав армии. В начале 2022 года число таких жителей России составляло 45 тысяч человек.

Исследователи отметили, что число ветеранов можно рассчитывать с помощью баз данных о социальных выплатах, но они неполные в 61 регионе, а сама информация о выплаченных средствах «вызывает вопросы». Согласно ней, размер выплат значительно отличается в разных регионах. Размер регулярных выплат составляет от 196 рублей до 35 тысяч, единовременных — от 1 до 150 тысяч рублей. Авторы текста предполагают, что такие результаты можно объяснить некорректной агрегацией данных.

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