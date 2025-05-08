Пассажиры застряли в аэропортах Москвы почти на двое суток

Более сотни рейсов были задержаны в столичных аэропортах 8 мая, сообщила московская транспортная прокуратура. Телеграм-каналы пишут, что некоторые пассажиры вынуждены ждать вылета по двое суток.

Так, по состоянию на девять утра в Шереметьево было задержано 15 рейсов на вылет и 12 — на прилет. В Домодедово задержаны два рейса, а во Внуково не смогли вовремя вылететь 34 рейса, а прилететь — еще 28 бортов. Также в Жуковском было задержано пять рейсов на вылет и семь на прилет.

Телеграм-канал Aviaincident пишет, что некоторые пассажиры ждали вылета уже более 30 часов, а также подчеркивает, что несмотря на то, что московские аэропорты 8 мая работают в штатном режиме, восстановить график полетов пока не удалось.

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По данным канала, пассажиры рейса Москва — Чита «Уральских авиалиний» провели две ночи в Домодедово. Борт должен был вылететь 6 мая в 19:40, но рейс перенесли сначала на два часа, а затем на утро 7 мая. В итоге пассажиров пустили на борт только в 6:40 утра 8 мая.

Другой борт этой же авиакомпании ждет разрешения на вылет в Стамбул уже сутки. Пассажиры этого рейса жалуются, что за это время им не предложили ни еды, ни воды.

«Та же ситуация у пассажиров рейса в Анталью авиакомпании S7 — с вечера 6 мая их вылет перенесли на ночь 8 мая. Перевозчик каждые шесть часов выделял людям ваучеры на питание в определенных кафе. Вскоре в этих местах закончились продукты и ваучеры стали бесполезными», — говорится в публикации.

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В Шереметьево, по информации канала, пассажиры рейса в Анталью ждали вылета более 21 часа. В свою очередь, во Внуково на табло горят красным все рейсы «Турецких авиалиний». Aviaincident предполагает, что после длительных задержек и переносов перевозчик, вероятно, решил «просто отменить все рейсы».

Телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на читателей, рассказал историю пассажирки, которая не может попасть в Екатеринбург уже более 36 часов. Женщине, как утверждается, пришлось ждать вылета сначала во «Внуково», а затем в «Домодедово». Канал также пишет, что турецкие компании разворачивали рейсы, когда они были уже на пути в Россию. Некоторые российские туристы «застряли в Египте, потому что им просто не хватило самолетов».

В Минтрансе заявили, что столичные аэропорты смогут вернуться к штатному расписанию к 18:00 по московскому времени.