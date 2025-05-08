СМИ: счет в российском банке может стать причиной для штрафа в Литве

Власти Литвы рассматривают наличие счетов в находящихся под санкциями российских банках в качестве нарушения международного санкционного режима. За совершение этого правонарушения предусмотрен штраф, размер которого может составлять до шести тысяч евро. Об этом сообщает «Новая газета. Балтия».

Журналисты сообщают, что им известно об одном случае назначения такого штрафа в 2025 году, его сумма составила 600 евро. При этом, как отмечается в тексте, закрыть счет дистанционно может быть сложно, юристы отказываются оформлять такие доверенности из-за риска преследования со стороны российских властей.

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Журналисты сообщают, что литовское законодательство не содержит прозрачной процедуры получения разрешения на закрытие счетов в России, которая позволила бы избежать административной ответственности. При открытом счете, как утверждают авторы текста, живущий в Литве нарушает законодательство этой страны, при попытке его закрыть — может нарушить законы России.

«Новая газета. Балтия» отмечает, что в Литве запрещено любое движение средств в подсанкционных банках, в том числе обнуление счетов и перевод остатков при закрытии. При этом порядок получения разрешения на это действие не опубликован. «Переходного коридора» в законодательстве страны не предусмотрено — жители автоматически становятся правонарушителями при наличии счета.

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Немедленное закрытие счета в России для живущего в стране затруднено, отмечается в тексте. Из-за отключения российской банковской системы от системы SWIFT и особенностей законодательства в большинстве случаев обладателю счета придется посетить Россию или оформить доверенность. При этом граждане России вне зависимости от статуса налогового резидентства остаются резидентами валютными — на них распространяются ограничения при переводе денег из России, даже если банк может сделать трансграничный перевод.

«По литовскому законодательству достаточно самого факта наличия счёта в санкционном банке, чтобы применить административную ответственность. Однако публичного механизма, позволяющего безопасно закрыть такой счёт без риска нарушения законодательства ни в Литве, ни в Европейском союзе до сих пор не существует», — отметили в Ассоциации иностранных граждан, постоянно проживающих в Литве.