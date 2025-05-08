Россияне рассказали о тратах на отпуск

Каждый шестой опрошенный россиянин рассказал, что потратит на летний отпуск более 200 тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками агрегатора туров Onlinetours, которые публикует РБК.

Так, 35% опрошенных заявили, что считают оптимальным потратить на отпуск от 50 тысяч до 100 тысяч рублей из расчета на одного человека. Еще 27% планируют отдохнуть летом на сумму от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Еще 22% респондентов сообщили, что потратят на летний отпуск сумму, не превышающую 50 тысяч рублей.

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В ходе того же исследования россиян спрашивали, как долго они копят деньги на отпуск. 23% респондентов ответили, что на это им требуется больше полугода. При этом 34% опрошенных заявили, что могут скопить необходимую на отпуск сумму в срок от трех до шести месяцев, а еще 15% заявили, что способны накопить деньги на отпуск менее, чем за месяц.

В то же время 8% опрошенных россиян признались, что берут кредит или рассрочку, чтобы оплатить отпуск, в то время как 62% респондентов заявили, что категорически против того, чтобы отдыхать в долг.

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Кроме того, участники опроса рассказали, как часто ездят в отпуск и как именно предпочитают отдыхать. Так, 40% опрошенных заявили, что ездят в отпуск раз в год, тогда как 24% респондентов заявили, что отдыхают дважды в год. При этом 23% россиян заявили, что не могут вспомнить, когда последний раз были в отпуске.

Согласно результатам опроса, самым популярным видом отдыха в отпуске остается пляжный, его предпочитают 37% респондентов. Второй по популярности экскурсионный туризм, его выбирают 28% россиян. Еще 18% опрошенных сообщили, что предпочитают активный отдых, а 17% — городские путешествия.