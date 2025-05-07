Россию и Китай назвали победителями в созданном Трампом хаосе

России и Китаю удалось укрепить сотрудничество на фоне российского вторжения в Украину, а политика нового президента США Дональда Трампа дает им шанс получить наибольшую выгоду от удара Америки по собственному статусу глобальной державы. Об этом пишет директор Евразийского центра Карнеги в Берлине и китаевед Александр Габуев в колонке для издания Financial Times.

В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин в конце встречи с Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Россия и Китай «движут переменами», подобных которым не было за последние 100 лет, напомнил Габуев. По мнению эксперта, эти изменения стали реальностью, хотя отчасти они вызваны «разрушительным президентством Дональда Трампа».

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Габуев отметил, что Си получил выгоду из решения поддержать Путина два года назад, хотя тогда это казалось «рискованной ставкой», потому что российские войска терпели неудачи на поле боя, США активно поддерживали Украину, а Запад надеялся на неизбежное поражение России.

Китай помог России восстановить военно-промышленный комплекс с помощью товаров двойного назначения, а также позволил России экспортировать свои товары. Взамен КНР облегчил себе доступ к российским углеводородам, металлам, удобрениям, сельскохозяйственным товарам и «проверенному в боях» оружию. Также в Китае начали работать российские ученые, с которыми перестали сотрудничать западные лаборатории.

Также Габуев пишет, что приход Трампа к власти помог Си и Путину в их риторике о несовершенстве западной демократии. При этом решения нового президента помогли ослабить ключевых союзников США, противостоящих Китаю и России. Также отказ Трампа от поддержки международных проектов через USAID позволил Пекину предлагать им свою помощь ради продвижения глобальной мягкой силы.

Габуев предполагает, что при «мрачном альтернативном будущем» 70-летние Путин и Си могут решить «закрепить свое наследие» и заняться «более масштабной перерисовкой карты мира», потому что старый порядок исчез, а США занялись в основном внутренней политикой.

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Сегодня «Медиазона» обнаружила, что МВД объявило Габуева в розыск. Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что против ученого завели уголовное дело об участии в деятельности «нежелательной организации» и об уклонении от «исполнения обязанностей иноагента».

В прошлом году Генпрокуратура объявила «Фонд Карнеги за международный мир» «нежелательной организацией». До этого Минюст внес Габуева в реестр «иностранных агентов».