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Общество

Хирурги впервые удалили опухоль позвоночника через глазницу

2 минуты чтения 14:44 | Обновлено: 14:46

Хирурги из медцентра Мэрилендского университета в США впервые провели операцию по удалению расположенной на позвоночнике опухоли через глазную орбиту, об этом сообщает The Washington Post.

Пациенткой стала 19-летняя Карла Флорес, у которой ранее диагностировали хордому, расположенную вокруг ее позвоночника и спинного мозга. Врачи рассказали, что применение традиционных методов вмешательства стало бы более рискованным и тяжелым, чем операция через глазницу — попытка добраться к опухоли со стороны спины могла привести к повреждению спинного мозга.

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The Washington Post отмечает, что Флорес еще в 2023 году начала отмечать у себя двоение в глазах, когда училась водить машину. Она видела две полосы на дороге вместо одной и неправильное количество машин, но ее лечащий врач посоветовал носить очки, чтобы избежать этой проблемы. Проведенное позже исследование показало, что в организме Флорес присутствует большое образование, давящее на ее левый глаз.

Врачи сообщили женщине, что для полного удаления опухоли ей придется сделать две операции из-за слишком большого размера новообразования. Первая прошла успешно, но во время нее хирурги поняли, что в организме Флорес на самом деле две хордомы, причем удаление второй обычным способом было затруднено.

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Проводить операцию со стороны спины или носа было рискованно из-за ограниченного обзора хирургов, вмешательство со стороны рта грозило риском заражения женщины из-за микробов, находящихся в ротовой полости. Врачи решили применить новый метод — операцию через глазницу. Ее автор был одним из тех, кто собирался оперировать Флорес.

Удаление опухоли прошло успешно, операция заняла почти 19 часов. Флорес отмечает, что все еще чувствует боль в области шеи, но обследования не показали признаков возвращения опухолей.

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