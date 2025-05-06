Российских туристов стал чаще привлекать перевал Дятлова

У российских туристов растет спрос на путешествия и экскурсии, связанные с тайнами и загадками местности, а также с конкретными историческими личностями. Об этом рассказали эксперты Российского союза туриндустрии на вебинаре о турах по «мистическим местам России».

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Директор «Экотур Урал» Оксана Трапезникова, менеджер по продукту «СканТур» Олеся Ивкина и CRM-маркетолог маркетплейса туров YouTravel me Ксения Оболенская заявили, что у их клиентов растет интерес к мистическим турам. По словам Ивкиной, число участников таких поездок в ее компании выросло с начала года на 11 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Оболенская сообщила, что перевал Дятлова на севере Свердловской области остается самым популярным таинственным местом у пользователей ее платформы. Цены на недельную экспедицию к горе Холатчахль, где в 1959 году погибла группа под руководством Игоря Дятлова, начинаются от 35 тысяч рублей на человека.

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«Люди верят в места силы и мистику, особенно много запросов приходит после съемок фильмов “Территория”, “Подельники” и других. За год спрос вырос на 15 процентов», — рассказала Трапезникова. По ее словам, мистическими турами увлекаются жители Москвы, Татарстана, Екатеринбурга и Пермского края. «Территория» — сериал о пропавшей в Пермском крае экспедиции, а «Подельники» — фильм об убийце из таежной деревни, шамане по имени Витя Людоед.

По словам Оболенской, в основном мистические туры покупают три группы путешественников: молодежь 18-30 лет, чтобы получить «острые ощущения и уникальный контент для соцсетей»; увлекающиеся эзотерикой и альтернативной историей 30-50 летние россияне, и корпоративные клиенты, которым нужен нестандартный тимбилдинг.