Москву накрыл «пыльцевой шторм»

В столице наблюдается высокая активность пыльцы березы. Такая ситуация продержится до конца недели, говорят данные сервиса «Яндекс.погода». В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала агентству «Москва», что концентрация пыльцы березы в этом сезоне превысила норму в тысячу раз.

«Поэтому в этом году очень тяжело протекает сезон, с тяжелыми обострениями у тех, кто не успел пролечиться. Большое количество первичных пациентов появилось, у кого раньше не было реакции на пыльцу березы», — добавила она, отметив, что пыльца березы легко оседает на коже, слизистых и особенно на волосах.

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Согласно данным «Яндекса», активность пыльцы березы в городе снизится в первой половине следующей недели, а затем концентрация аллергена в воздухе снова вырастет. Издание MSK1 пишет, что обычно березы цветут 20-25 дней и, по подсчетам издания, пыльца уйдет из москвы примерно в середине мая.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее объяснил обострение аллергии на березу у москвичей ветрами, которые в большом количестве принесли пыльцу в столицу из других регионов.

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«Самый главный аллерген сейчас — это береза. Было очень бурное цветение, пыление [в Центральном федеральном округе]. Береза, значит, цвела и южнее, а воздушные массы [принесли ее сюда], ведь мы же дышим не только московским воздухом», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, сейчас цветение березы подходит к концу. Он добавил, что вскоре аллергики будут страдать от цветения дуба и тополиного пуха. При этом в июне начнут цвести дикорастущие растения.