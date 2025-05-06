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Общество

Губернатор Вологодской области обвинил торговцев вейпами и алкоголем в «геноциде» и «терроризме»

2 минуты чтения 09:56

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью РБК заявил, что будет добиваться полного запрета продажи вейпов в регионе. Ранее там по его инициативе ограничили время продажи алкоголя в магазинах двумя часами в сутки.

«То, что нужно обязательно запретить продажу вейпов, курительных смесей, аромаингаляторов, никотиносодержащей продукции — это факт. Не ограничить, а запретить. Это также как и алкоголь является оружием геноцида против людей, в первую очередь, молодых», — подчеркнул губернатор. 

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При этом он посетовал, что в случае с продажей вейпов в отличие от торговли алкоголем у региональных властей нет полномочий для ее самостоятельного регулирования. В этой ситуации, по его словам, власти Вологодской области займутся тщательными проверками торгующих вейпами компаний на предмет различных нарушений.

«Только в силу того, что у нас нет регуляторики, нет полномочий переданных субъекту, мы будем каждый отдельный магазин профилактировать на наличие состава нарушений», — пояснил Филимонов.

Кроме того, он отметил, что в Госдуму уже внесен законопроект, предусматривающий получение регионами полномочий по ограничению времени, условий и мест розничной торговли табачной продукции и вейпов, включая полный запрет на их продажу. 

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В то же интервью Филимонов в очередной раз вступил в заочную полемику с совладельцем сети магазинов «Красное&Белое» Сергеем Студенниковым. Так, губернатор заявил, что владельцы алкомаркетов «являются триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны».

«На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты — ничто иное, как, содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений», — подчеркнул губернатор. 

Кроме того, он заявил, что утверждения о том, что «Россия не пьет» «противоречат здравому смыслу» и официальной статистике Минздрава, МВД, Росстата и Минэкономразвития. «Это глубокое заблуждение думать, что Россия не пьет, и более того, допускать такие формулировки публично», — сказал Филимонов. Таким образом он прокомментировал заявление Студенникова о том, что «Россия — трезвая страна».

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