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Общество

Основатель «Красного & Белого» ответил на обвинения в спаивании Русского Севера 

11:31 19.11.2024

Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников прокомментировал РБК обвинения губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в алкоголизации Русского Севера. Он назвал свои магазины не алкомаркетами, а магазинами «у дома». 

На прошлой неделе Филимонов сообщил, что намерен добиться того, чтобы алкомаркеты ушли с регионального рынка. «По поводу “Бристолей” и “Красного & Белого” у нас заготовлены сюрпризы. Даю намек — они уйдут с рынка Вологодской области в силу того, что мы примем законодательство, и в ближайшее время мы об этом объявим», — заявил губернатор, добавив, что законы вступят в силу 1 марта 2025 года. 

Кроме того, в конце октября стало известно, что продажу алкоголя в Вологодской области хотят ограничить двумя часами в день. 

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По словам Филимонова, за год население региона сократилось на 7,5 тысячи человек. Он заявил, что «71% смертей земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем». При этом губернатор подчеркнул, что за год заболеваемость алкоголизмом в регионе выросла почти на треть.

«Люди гибнут и становятся инвалидами в условиях мирной жизни, а не на фронте. В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71-е место. На этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более чем втрое», — говорил Филимонов.

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В свою очередь, основатель «Красного & Белого» Студенников заявил, что его магазины, в том числе сети «Бристоль», являются «не алкомаркетами, а магазинами “у дома”». 

«В алкомаркетах доля продаж алкоголя составляет 80–90%, а у нас — менее четверти, все остальное — это продукты питания, напитки, товары повседневного спроса, табак. Странно обвинять нас в быстром росте, если он востребован у потребителей по всему миру», — подчеркнул Студенников. 

Он также отметил, что официальная статистика «абсолютно не видит нелегальный рынок» алкоголя и не учитывает его. Студенников также предположил, что  большинство смертей в Вологодской области связаны не с употреблением высококачественного марочного алкоголя, а «с низкокачественной продукцией, контрафактом и самогоном». 

Кроме того, Студенников заявил, что Россия — трезвая страна именно «благодаря работе легального ритейла и производителя». 

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