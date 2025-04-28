Матвиенко возмутилась разницей между зарплатами учителей и курьеров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала министерства труда и просвещения решить проблему низких зарплат учителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выступление Матвиенко на заседании Совета законодателей — совещательного органа, в который входят главы Госдумы, Совфеда и региональных парламентов.

Матвиенко привела в пример, зарплаты доставщиков пиццы в Москве и других городах, которые, по ее словам, получают около 130 тысяч рублей, при этом она отметила, что зарплаты молодых учителей могут составлять 25 тысяч рублей и меньше. Глава Совета Федерации добавила, что такая зарплата не позволяет молодым учителям оставаться в профессии, потому что она «просто неконкурентная, на нее невозможно содержать семью».

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Чиновница попросила министра просвещения Сергея Кравцова обратить внимание на эту проблему. «Я надеюсь, он знает эти цифры и днем, и ночью, но зарплаты очень низкие у молодого учителя. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается», — обратилась Матвиенко к министру.

РБК со ссылкой на данные Росстата сообщает, что в 2024 году средняя зарплата школьного учителя в России составила 71,4 тысячи рублей. Самая низкая средняя зарплата в этот период оказалась в Ингушетии — 31,1 тысячи рублей.

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«Агентство» отметило, что на заседании Матвиенко появилась в жакете из весенней коллекции Dolce&Gabbana 2025 года стоимостью 3500 евро.

В 2012 году Владимир Путин в начале своего третьего срока подписал «майские указы», которые в том числе гарантировали, что зарплаты учителей будут не ниже средней по региону. В прошлом году «Верстка» подсчитала, что в 2023 году «майские указы» не были выполнены в 90 процентах регионов.