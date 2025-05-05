Зеленский обвинил членов ЕС в желании получить «места на Красной площади»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирующие евроинтеграцию Украины члены Европейского союза делают это не ради интереса своих стран, а чтобы получить лучшее место на Красной площади в Москве. Об этом он сказал 4 мая во время совместного брифинга с президентом Чехии Петром Павелом в Праге.

«Ценим поддержку Чехией нашего движения в Европейский Союз. Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс. Не ради интересов, кстати, собственной же страны, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — сказал Зеленский.

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Украинское издание Obozrevatel предполагает, что Зеленский говорил о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и премьер-министре Словакии Роберте Фицо.

Ранее Зеленский раскритиковал позицию Орбана по вступлению Украины в ЕС. Он отметил, что действия венгерского премьера очень опасны и угрожают безопасности Евросоюза. Орбан ранее заявлял, что присоединение Украины к Евросоюзу невообразимо, поскольку разрушило бы экономику Венгрии.

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В Словакии же напротив ранее заявили, что не будут препятствовать желанию Украины стать членом ЕС. В конце марта этого года Фицо сказал, что Братислава поддерживает намерение Киева вступить в Евросоюз, но добавил, что этот процесс будут тормозить те страны, которые «больше всего делали вид, что поддерживают Украину».

Как ожидается, на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне приедут два лидера европейских государств — президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом глава Венгрии Орбан не собирается приезжать в Москву.