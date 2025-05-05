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Общество

У постельных клопов обнаружили устойчивость к ядам

2 минуты чтения 16:46

Ученые из США впервые обнаружили у постельных клопов генную мутацию, которая позволила им получить устойчивость к пестицидам, об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает научно-популярное издание N+1.

Журналисты утверждают, что ранее ученые не обнаруживали механизм устойчивости клопов к этому виду химических веществ. Сейчас его подтвердили у 134 отдельных популяций клопов в США и Канаде, данные для исследования были собраны в 2008-2014 годах. Авторы работы считают, что причиной появления мутации могли стать домашние животные.

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По их мнению, устойчивость к фипронилу и дильдрину, которые используются для борьбы с клопами, могла сформироваться из-за обработки этими веществами кошек и собак, которые затем спят в постели владельцев. Это, возможно, привело к формированию нового механизма резистентности, который затем передался популяции. При этом сама мутация могла возникнуть гораздо раньше, но оставаться незамеченной.  

Ученые планируют заняться поиском этого изменения генов у клопов музейных образцов, собранных в различные периоды, а также изучить популяции, существующие в Европе. Один из авторов исследования также отметил, что коллектив сотрудничает с компаниями, которые занимаются разработкой средств против вредителей. Ученые надеются найти для них эффективные способы борьбы с клопами.

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Ранее РБК со ссылкой на мнение экспертов отмечал, что клопы являются одним из самых сложновыводимых видов паразитических насекомых. Среди причин — их быстрая адаптация к химическим ядам, инсектицидам. Из-за этого для избавления от колонии в доме приходится комбинировать сразу несколько видов ядов.

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