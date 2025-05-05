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Общество

Названы самые распространенные в России суммы взяток

2 минуты чтения 13:46 | Обновлено: 13:48

Верховный суд России раскрыл статистику по делам о получении взяток. Как пишет РИА «Новости», эти данные свидетельствуют о том, что большинство попавшихся российских взяточников пытались получить не более 10 тысяч рублей.

Так, в 2024 году в России по статье о «мелком взяточничестве», когда речь идет о сумме в пределах 10 тысяч рублей, были осуждены 2305 человек. 2300 из них привлекались к ответственности по этой статье впервые. Также среди взяточников оказалось подавляющее большинство мужчин — 2156 против 149 женщин. 24 человека из осужденных получили наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, а остальные отделались штрафами.

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В то же время по статье о получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размере в прошлом году в России были осуждены 1603 человек, почти пятую часть от которых (306) составляли женщины. При этом в колонии по приговору суда отправилась почти половина осужденных (705 человек). Примерно треть осужденных при этом оказалась работниками правоохранительных органов, прокуратур и судов.

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Как заявлял ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов, в 2024 году значительно выросло число выявленных фактов получения взятки. Так, по официальной статистике их оказалось 6,6 тысячи, что на 30% превышает аналогичный показатель 2023 года.

В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что только за первые девять месяцев 2024 года его ведомство направило в суды материалы девяти тысяч уголовных дел о коррупции, половина из которых была связана со взяточничеством. При этом общий ущерб от действий коррупционеров в прошлом году Бастрыкин оценил в 14,2 миллиарда рублей.

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