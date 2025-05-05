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Общество

Каждая пятая многодетная семья в России живет за чертой бедности

2 минуты чтения 12:45

Уровень бедности среди российских семей с тремя и более несовершеннолетними детьми составил 20%. Такие предварительные данные, как пишет РБК, обнародовал Росстат. 

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, всего в России насчитывается 2,4 миллиона многодетный семей, в которых воспитываются 7,7 миллиона детей. При этом всего в России 24,5 миллиона семей и около 30 миллионов детей.

По словам опрошенных РБК экспертов, высокий уровень бедности среди семей с большим количеством детей — характерная особенность не только для России, но и большинства развитых стран. Демограф Игорь Ефремов отметил, что нынешние данные Росстата в можно оценивать по-разному. Все зависит от того, что именно принимается за уровень бедности.

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«По методике расчета этого показателя имеется в виду утвержденная государством граница бедности на душу населения по группам (дети, пенсионеры, трудоспособное население)», — пояснил эксперт, отметив, что российская граница бедности не соответствует аналогичным критериям из других методик, применяемых в развитых странах.

РБК отмечает, что с 2020 года доля живущих за чертой бедности российских семей сократилась почти вдвое — с 38,1% до 20%. Самое резкое сокращение этой доли произошло в 2023 году — с 29,4% до 21,5%. Ранее российские власти заявляли, что планируют снизить долю бедных многодетных семей до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.

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Значительное сокращение российский многодетных семей, живущих за чертой бедности, Ефремов связал с введением единого детского пособия. «Эта выплата значительно сократила бедность среди семей с детьми», — убежден эксперт.

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов подчеркнул, что уровень бедности 20% среди многодетных — все еще много. Он отметил, что многие такие семьи продолжают оставаться за чертой бедности, несмотря на введение пособия.

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