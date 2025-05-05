EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: каждый километр украинской территории стоил России 27 жизней солдат

2 минуты чтения 14:10

Прошлый год стал самым кровопролитным для России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину. Каждый захваченный километр украинской в 2024 году стоил Москве десятки жизней военных, подсчитали журналисты Би-би-си. 

По их данным, потери российской армии в прошлом году почти втрое превысили цифры за 2022 год (17890) и значительно превзошли показатели 2023 года (37633), когда шли ожесточенные бои за Бахмут. При этом в публикации издания отмечается, что главное отличие прошлого года — это равномерный ежемесячный рост потерь.

Последний осколок СССР на севере НАТО
Последний осколок СССР на севере НАТО
Здесь мирно живут русские и украинцы, платят картами «МИР» и до сих пор стоит Ленин
Общество13 минут чтения

Би-би-си пишет, что раньше потери были волнообразными, например число убитых и раненых возрастало во время крупных наступательных операций и падало во время затишья. Однако в 2024 году линия фронта продвигалась вперед медленно, оставляя за каждым километром в среднем по 27 погибших российских солдат.

Согласно оценкам Американского института изучения войны (ISW), с сентября по ноябрь 2024 года российские войска захватили 2356 квадратных километров территории Украины. Ценой этого наступления стали потери по меньшей мере 11678 российских военнослужащих, утверждает Би-би-си, подчеркивая, что, вероятно, цифры потерь еще выше. 

Как понять логику мясорубки?
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
Политика7 минут чтения

Всего же, по данным ISW, в 2024 году Россия захватила 4168 квадратных километров земли. А общие потери российской армии, согласно статистике, которую ведут «Медиазона» и Русская служба Би-би-си, составили как минимум 45287 военных. 

Би-би-си отмечает, что в прошлом году не было периода, когда бы наблюдалось существенное снижение потерь, подчеркивая, что кровопролитные бои за Авдеевку и Роботино сменились интенсивными наступлениями на Покровск и Торецк. Кроме того, с 6 по 13 августа, когда ВСУ вторглись на территорию Курской области, погибли около 1226 российских солдат. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя жена совершила транспереход
Общество
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
00:01
Темное прошлое
Криминал
Темное прошлое
Девушка узнала, что бойфренд ее мамы — убийца. Она пыталась помешать их отношениям, но вскоре пропала
17:00 4 мая
Последний осколок СССР на севере НАТО
Общество
Последний осколок СССР на севере НАТО
Здесь мирно живут русские и украинцы, платят картами «МИР» и до сих пор стоит Ленин
00:01 4 мая
Мой парень заставлял меня худеть
Общество
Мой парень заставлял меня худеть
Он стыдился меня и требовал, чтобы я голодала. Мы расстались, зато я больше не боюсь остаться одна
17:00 3 мая
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
00:01 3 мая
Звезда Pornhub приняла ислам
Интернет и мемы
Звезда Pornhub приняла ислам
Она пришла к вере после депрессии. Теперь она соблюдает пост и ходит в мечеть, но порно с ее участием по-прежнему выходит
16:55 2 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования