СМИ: каждый километр украинской территории стоил России 27 жизней солдат

Прошлый год стал самым кровопролитным для России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину. Каждый захваченный километр украинской в 2024 году стоил Москве десятки жизней военных, подсчитали журналисты Би-би-си.

По их данным, потери российской армии в прошлом году почти втрое превысили цифры за 2022 год (17890) и значительно превзошли показатели 2023 года (37633), когда шли ожесточенные бои за Бахмут. При этом в публикации издания отмечается, что главное отличие прошлого года — это равномерный ежемесячный рост потерь.

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Би-би-си пишет, что раньше потери были волнообразными, например число убитых и раненых возрастало во время крупных наступательных операций и падало во время затишья. Однако в 2024 году линия фронта продвигалась вперед медленно, оставляя за каждым километром в среднем по 27 погибших российских солдат.

Согласно оценкам Американского института изучения войны (ISW), с сентября по ноябрь 2024 года российские войска захватили 2356 квадратных километров территории Украины. Ценой этого наступления стали потери по меньшей мере 11678 российских военнослужащих, утверждает Би-би-си, подчеркивая, что, вероятно, цифры потерь еще выше.

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Всего же, по данным ISW, в 2024 году Россия захватила 4168 квадратных километров земли. А общие потери российской армии, согласно статистике, которую ведут «Медиазона» и Русская служба Би-би-си, составили как минимум 45287 военных.

Би-би-си отмечает, что в прошлом году не было периода, когда бы наблюдалось существенное снижение потерь, подчеркивая, что кровопролитные бои за Авдеевку и Роботино сменились интенсивными наступлениями на Покровск и Торецк. Кроме того, с 6 по 13 августа, когда ВСУ вторглись на территорию Курской области, погибли около 1226 российских солдат.