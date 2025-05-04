Путин заявил об особой религиозности россиян

Владимир Путин считает, что жители России отличаются от «западного социума» особой тягой к «чему-то вечному, безграничному, чему-то высшему». В это, по его мнению, верят «даже атеисты», а в католической и протестантской культурах на первое место «всегда ставится материальное благополучие». Об этом он рассказал в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», опубликованном на платформе «Смотрим» телеканала ВГТРК.

«В России всегда говорят о нравственном начале <…> отсюда и постоянное желание у западного сообщества что-то откусить от России, как-то ее себе подчинить, сделать ее более послушной. Это происходит из века в век», — заявил Путин.

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В ходе разговора с сотрудником ВГТРК Павлом Зарубиным Путин также показал небольшую церковь, расположенную в его квартире. Он отказался отвечать на вопрос, как часто молится он сам, рассказав лишь, что «вставал на колени» во время захвата заложников в московском театре на Дубровке в 2004 году. Путин считает, что желание «обратиться к всевышнему» возникает и у христиан, и у мусульман из-за одинакового «морально-нравственного кода» россиян.

По мнению Путина, конфликт России и Запада продолжается на протяжении столетий, а нынешние политики «говорят одно, а делают совершенно другое». Западные страны он назвал геополитическим противником и отметил, что Запад всегда будет стремиться подчинить себе Россию.

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Также политик заявил, что «постоянно думает» о преемнике и считает, что их должно появиться несколько, чтобы у «людей был выбор». Он не назвал конкретных фамилий политиков, которых сам видит в числе возможных кандидатов.

Результаты опросов государственной социологической службы ВЦИОМ показывают, что в России наблюдается тенденция к снижению числа людей, относящих себя к православным христианам — за семь лет доля положительно ответивших на вопрос о принадлежности к данной конфессии снизилась на 7%. При этом менее половины из опрошенных соблюдают установленные церковью посты.