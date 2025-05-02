СМИ: Россия усилила удары по мирным украинцам после начала переговоров с США

По данным Управления ООН по правам человека, за первые три месяца 2025 года в Украине погиб 2641 мирный житель — примерно на 900 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Газета The New York Times отмечает, что Россия стала активнее бить по украинским городам на фоне мирных переговоров с участием Соединенных Штатов.

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Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя 29 апреля сообщила Совету Безопасности ООН, что только за первые 24 дня апреля в Украине погибли как минимум 848 мирных жителей. В прошлом году за это же время жертв было на 46 процентов меньше.

Также NYT сообщает, что Россия запустила по Украине 4694 беспилотника после того, как президент США Дональд Трамп в феврале впервые созвонился с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В течение месяца до этих звонков было 4694 таких удара.

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Согласно докладу ООН, российское вторжение повлияло на место жительства почти каждого четвертого жителя Украины. Около 3,7 миллиона человек остаются внутренне перемещенными лицами внутри страны, а почти семь миллионов — зарегистрированы в качестве беженцев, большинство из них — в Европе. С начала этого года покинули свои дома 40 тысяч украинцев, в основном это жители прифронтовых районов Донецкой, Харьковской, Херсонской и Сумской областей.

Также организация ООН-Женщины сообщает, что число случаев сексуализированного и гендерного насилия в Украине увеличилось с начала войны на 36 процентов, а домашнего насилия на 20 процентов только за последний год.