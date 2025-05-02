СМИ: Россия усилила удары по мирным украинцам после начала переговоров с США

По данным Управления ООН по правам человека, за первые три месяца 2025 года в Украине погиб 2641 мирный житель — примерно на 900 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Газета The New York Times отмечает, что Россия стала активнее бить по украинским городам на фоне мирных переговоров с участием Соединенных Штатов.
Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя 29 апреля сообщила Совету Безопасности ООН, что только за первые 24 дня апреля в Украине погибли как минимум 848 мирных жителей. В прошлом году за это же время жертв было на 46 процентов меньше.
Также NYT сообщает, что Россия запустила по Украине 4694 беспилотника после того, как президент США Дональд Трамп в феврале впервые созвонился с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В течение месяца до этих звонков было 4694 таких удара.
Согласно докладу ООН, российское вторжение повлияло на место жительства почти каждого четвертого жителя Украины. Около 3,7 миллиона человек остаются внутренне перемещенными лицами внутри страны, а почти семь миллионов — зарегистрированы в качестве беженцев, большинство из них — в Европе. С начала этого года покинули свои дома 40 тысяч украинцев, в основном это жители прифронтовых районов Донецкой, Харьковской, Херсонской и Сумской областей.
Также организация ООН-Женщины сообщает, что число случаев сексуализированного и гендерного насилия в Украине увеличилось с начала войны на 36 процентов, а домашнего насилия на 20 процентов только за последний год.