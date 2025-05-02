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Политика

Путин «никогда не жалел» о должности президента

2 минуты чтения 18:58

Владимир Путин заявил, что никогда не жалел о том, что стал президентом России. Об этом он рассказал в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», сообщает «Российская газета».

По данным издания, Путин ответил «нет» на вопрос сотрудника федерального канала ВГТРК Павла Зарубина о том, не было ли у него мыслей, «зачем ему это все и зачем это нужно». «Российская газета» пишет, что в фильме Путин рассказал о своем утреннем пробуждении и о том, каких гостей он принимал в своей кремлевской квартире.

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Ранее Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале кадры, на которых Путин показывает свою квартиру в Кремле, расположенную невдалеке от его рабочего места. В 2023 году Путин рассказывал, что принимал в ней в частности председателя КНР Си Цзиньпина. Также в опубликованных Зарубиным фрагментах Путин рассказал, что последние три года он ночует преимущественно в Кремле, и показал свою библиотеку, две спальни и небольшую «домашнюю церквушку».

Фильм должен выйти на телеканале «Россия 1» 4 мая этого года. Ранее его анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Совсем скоро на телеканале «Россия» выйдет фильм про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной», — заявил Песков на просветительском марафоне общества «Знание». Он назвал авторов фильма «очень талантливыми людьми».

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Как пишет РБК, еще один фильм о Путине снимет французский режиссер Оливье Ассайас. Картина будет называться «Кремлевский волшебник», а Путина в нем сыграет британский актер Джуд Лоу. При этом ранее СМИ отмечали, что его роль будет второстепенной — Лоу должен сыграть Путина в начале его политической карьеры.

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