Путин впервые показал свою квартиру в Кремле

Владимир Путин показал сотруднику федерального канала ВГТРК Павлу Зарубину свою кремлевскую квартиру, которая находится недалеко от его рабочего кабинета. Кадры из пропагандистского фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» были опубликованы в телеграм-канале Зарубина.

«Да, это и есть квартира. Как видите, до нее недалеко», — сказал Путин, открывая двери и приглашая Зарубина пройти за ним.

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Еще в марте 2023 года в интервью для пропагандистской передачи «Москва. Кремль. Путин» он рассказывал, что в этой квартире проходила неформальная часть переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«У нас был рабочий обед, а потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение. У меня здесь [в Кремле] есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, работаю здесь и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», — рассказал тогда Путин.

В других фрагментах фильма, опубликованных Зарубиным ранее, Путин заявлял, что в последние три года в основном ночует в Кремле. Он показал съемочной группе федерального канала гостиную с несколькими светлыми диванами и портретом императора Александра III на столике перед зеркалом. У окна стоит белый рояль, за которым Путин, как утверждает он сам, успевает играть, но редко. Также Путин показал Зарубину библиотеку, обитую темным деревом, две спальни и небольшую «домашнюю церквушку».

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Программа «Москва. Кремль. Путин» выходит еженедельно на федеральном канале «Россия-1» с 2018 года. Ее авторами являются сам Зарубин и пропагандист Владимир Соловьев. По данным Би-би-си, в первом выпуске передачи, который вышел вечером 2 сентября, Путина хвалили за «хорошую физическую форму, напряженный график работы, любовь к детям и смягчение пенсионной реформы».

