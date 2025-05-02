Более половины работодателей рассказали о наличии «бесполезных сотрудников»

В России более половины опрошенных работодателей считают, что в их компаниях есть бесполезные сотрудники. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые опубликовало РИА «Новости».

Так, 60% участников опроса заявили о наличии в их компаниях бесполезных работников. При этом 9% из них признались, что таких сотрудников много, а 57% отметили «их небольшое количество».

В исследовании также говорится, что 69% опрошенных представителей компаний, в которых работают бесполезные кадры, пытаются понять причины недостатка их мотивации. 54% респондентов рассказали, что проводят беседы с такими подчиненными, а 22% составляют для них индивидуальный план развития.

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В то же время 17% респондентов заявили, что увольняют бесполезных сотрудников, а 12% работодателей отметили, что сокращают им зарплату или лишают премий.

Кроме того, в исследовании говорится, что каждый десятый российский работодатель понижает в должности или проводит ротации бесполезных сотрудников. В то же время 8% респондентов заявили, что ничего не делают с такими сотрудниками.

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В марте стало известно, что две из пяти российских компаний планируют сокращение штата в этом году. К таким выводам пришли специалисты издательской группы «Актион Кадры и HR», которые провели соответствующий опрос среди работодателей.

При этом каждый четвертый представитель российского бизнеса заявил, что их компания не сможет выплатить компенсации уволенным работникам. Еще примерно столько же респондентов заверили, что при увольнении выплатят бонусы в зависимости от позиции сотрудника.