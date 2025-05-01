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Общество

Верящие в карму люди склонны больше обращать внимание на хорошие поступки у себя и плохие у других

2 минуты чтения 19:58

Американская психологическая ассоциация опубликовала исследование, в котором говорится, что большинство верящих в карму людей считают, что Вселенная является «помощником» для них и «строгим судьей» для всех остальных. Об этом сообщает CNN.

Исследователи попросили более двух тысяч человек из разных религиозных и нерелигиозных семей написать о своем опыте, связанном с кармой — верой в то, что добрые дела вознаграждаются, а плохие поступки наказываются, — и выявили общую тенденцию в их ответах.

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В работе говорится, что участники исследования в 59% случаев рассказывали истории о том, как получали вознаграждение за добрые дела, когда писали о себе. В то же время, когда они рассказывали о других людях, в 92% случаев они писали о несчастьях, которые «настигали неверных партнеров, друзей-должников, хулиганов и плохих коллег».

«Размышления о карме позволяют людям принимать личные заслуги и испытывать гордость за хорошие вещи, которые с ними происходят, даже если до конца непонятно, что именно они сделали для того, чтобы добиться хорошего результата. Но это также позволяет людям воспринимать страдания других людей как оправданное возмездие», — рассказала старший автор исследования Синдел Уайт. По ее словам, полученные результаты дают возможность понять, как человек формирует суждения о себе и окружающих.

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В исследовании тенденция считать себя достойным удачи даже в отсутствие прямых причин рассматривается как форма «атрибутивного предубеждения» — концепции, которую психологи изучают несколько десятилетий. Уайт отметила, что в некоторых случаях такие предубеждения помогают повысить самооценку, что, в свою очередь, помогает людям преодолевать жизненные трудности. 

В то же время иногда предубеждения могут «сбить человека с пути», когда он не признает вклад других людей или внешние факторы успеха. С другой стороны, убеждение в том, что страдания других людей — это форма наказания, проистекает из потребности верить в то, что мир справедлив, считают исследователи.

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