В Шереметьево самолеты едва не столкнулись с вертолетами из-за заснувшего диспетчера

В московском аэропорту Шереметьево диспетчер допустил три опасных сближения самолетов с двумя вертолетами за час. Все это время его начальник, руководитель полетов, спал, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина». В опасной ситуации оказались самолеты рейсов компаний Air Serbia и «Аэрофлот», а также транспортный Ан-26, пишет издание.

Инцидент произошел в ночь на 22 апреля, но первое сообщение о нем было подано только через четыре дня, сообщила «Авиаторщина». Работу смены начали анализировать для ответа на претензии «Аэрофлота», самолету которого пришлось той ночью сделать второй круг для захода на посадку, уточнили авторы телеграм-канала.

В результате проверки удалось выяснить, что произошло «тройное нарушение минимальных интервалов эшелонирования» с участием двух вертолетов Ми-8 ведомственной авиации.

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В пятом часу утра 22 апреля на одну из центральных взлетно-посадочных полос вырулил собиравшийся взлетать самолет Airbus A319 компании Air Serbia, однако в районе аэродрома находились оба вертолета, «облетавшие подглиссадное пространство», пишет издание.

Диспетчер дал разрешение на взлет экипажу сербского лайнера, и расстояние между самолетом и вертолетами оказалось равно 4,9 километрам по горизонтали при допустимых пяти, а также 183 метрам по высоте при допустимых 300.

Диспетчеров могла бы предупредить об опасности сигнализация наземной Системы предупреждения об опасных сближениях, но оказалось, что в системе было вручную установлено исключение для Ми-8 — «полет по правилам визуальных полетов». Оно заблокировало сигнализацию, пишет «Авиаторщина».

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Спустя 20 минут выполнявший «плановый облет светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы» самолет Ан-26 оказался на расстоянии 3,9 километра по горизонтали и 152 метров по высоте от вертолетов. Система предупреждения о сближениях снова промолчала, так как для Ан-26 была установлена та же отметка, что и для Ми-8.

Еще через 37 минут к вертолетам опасно приблизился Boeing 737 «Аэрофлота», прилетевший из Ташкента, — на 4,3 километра по горизонтали и 183 метра по вертикали. «Диспетчер несвоевременно отправил B737 на второй круг. Индикация конфликтной ситуации снова отсутствовала», — пишет телеграм-канал.

Служебная проверка показала, что руководитель полетов отсутствовал на рабочем месте почти три с половиной часа, потому что ушел спать в комнату отдыха. По данным «Авиаторщины», Росавиация сформировала комиссию для расследования инцидента, по итогам которой «возможны кадровые перестановки».

Допустивший опасное сближение диспетчер не согласился с претензиями к нему, написав заявление в силовые органы. В заявлении он пожаловался на клевету, а также унижение чести и достоинства, выразившееся в словах «самовлюбленный индюк, чудо в перьях, высокомерный товарищ, полная и тотальная профнепригодность, обезьяна с гранатой», пишет «Авиаторщина».