СМИ: Ватикан опасался атаки дронов во время похорон папы римского

Ватикан усилил меры безопасности из-за опасений атаки дронов во время похорон папы римского Франциска, сообщает The National Interest. По данным журнала, воздушное пространство над городом было полностью закрыто, чтобы предотвратить возможные нападения с воздуха.

Ранее Би-би-си сообщало, что на похороны Папы Франциска прибыли делегации из более чем 130 стран, включая 50 глав государств и 10 действующих монархов. Среди них были президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, украинский президент Владимир Зеленский и британский принц Уильям, прибывший вместо своего отца короля Чарльза.

По данным The National Interest, такое количество высокопоставленных лиц потребовало беспрецедентных мер безопасности. Так, на похоронах были задействованы истребители ВВС Италии, которые обеспечивали «бесполетную зону», и эсминец ВМС Италии, размещенный у побережья для защиты от возможных ракетных угроз.

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Кроме того, в Риме и Ватикане было развернуто большое количество военных, в том числе с футуристическим оружием — пушками для защиты от дронов. Сообщается, что Ватикан закрыл воздушное пространство и ввел полный запрет на полеты всех самолетов в связи с опасениями возможных атак с воздуха во время похорон. Особое беспокойство вызывали небольшие дроны-любители, которые в некоторых регионах, например, в Украине и Ближнем Востоке, уже использовались как оружие, отмечает журнал.

«С учетом того, сколько мировых лидеров присутствует, итальянские власти просто обязаны были применить оружие против дронов, иначе это можно было бы назвать недобросовестностью. В Украине ежедневно используются тысячи боевых дронов. Они стали повсеместными на поле боя. Это неотъемлемая часть повседневного арсенала солдат, и их нельзя игнорировать в местах, где находятся важные цели», — рассказал журналу аналитик Роджер Энтнер из Recon Analytic.

Для защиты неба, помимо истребителей ВВС Италии, был направлен Boeing E-3 Sentry — американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения , который использует НАТО. Согласно имеющимся данным, воздушное судно оснащено системами помех для беспилотников.

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По данным британской газеты Telegraph, вблизи Ватикана были замечены как минимум две версии оружия, предназначенного для борьбы с беспилотниками. Оружие было разработано для того, чтобы «блокировать сигнал между контроллером и дроном, заставляя его падать». Представители итальянской армии не раскрыли, кто является поставщиком этого оружия.