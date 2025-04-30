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Общество

В России начнут помечать веганские продукты и маркировать косметику

2 минуты чтения 13:23

Роскачество выбрало знак, которым будут маркировать растительную, вегетарианскую и веганскую продукцию. Логотип будет будет размещаться на упаковках товаров, качество которых подтверждено «Роскачеством-Веган» — это единственный в стране аккредитованный орган по сертификации такой продукции, пишет «Интерфакс».

«Новый логотип — это ключевой элемент в создании в России цивилизованного рынка для узнаваемого бренда растительной и вегетарианской продукции, который будет способствовать развитию индустрии, повышению доверия потребителей и популяризации здорового образа жизни», — считает замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

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Кроме того, с 1 мая в России вводится обязательная маркировка «Честный знак» сразу для нескольких категорий товаров. Так, специальный код начнут наносить на чипсы, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. Также обязательной маркировке подлежит косметика, бытовая химия, мыло и моющие средства. 

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором «Честного знака», «Российской газете» напомнили, что маркировка товаров внедряется поэтапно, чтобы снизить нагрузку на бизнес. 

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«Многие компании заранее подготовились к вводу обязательных требований, а также воспользовались программами поддержки и бесплатными решениями, которые предоставляет оператор системы маркировки. Маркировка позволит очистить рынок от нелегальных производителей и даст возможность потребителям осознанно выбирать товар с помощью приложения «Честный знак»», — пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Ранее участники рынка могли подключаться к системе маркировки в рамках пилотного проекта. Так, для бытовой химии и косметики он стартовал в середине января 2024 года, а для бакалеи — с июля того же года.

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