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Общество

Россияне стали реже ездить на такси

2 минуты чтения 14:25

Количество поездок россиян на такси снизилось за год на 35%, а стоимость поездки выросла на 22%, сообщил РБК со ссылкой на сервис аренды автомобилей для таксопарков STAX. Средняя стоимость километра пути на такси выросла за год на 11,5%, рассказали РБК аналитики ресурса «Чек Индекс». Причинами дорожания услуг и падения спроса эксперты рынка назвали нехватку водителей, рост цен на топливо и страховку, а меняющиеся требования властей к автомобилям и таксистам.

Средняя стоимость километра выросла с конца марта прошлого года по конец марта этого до 45,03 рублей, а средний чек поездки вырос до 624 рублей, сообщили представители «Чек Индекса» со ссылкой на Росстат. В Москве средний чек поездки составил в конке марта 841 рубль, уточнили собеседники здания.

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Ужесточение требований к водителям привело к тому, что в 2023 году о дефиците кадров сообщали 70% перевозчиков, а в 2024 году — 77%, сообщили представители STAX. Квалифицированные кадры стало сложнее искать, а часть водителей не хочет работать по новым жестким требованиям, объяснили эксперты РБК.

«Издержки водителя на питание, аренду квартиры, на прочие платежи растут, за последние три-четыре года — кратно», — рассказал основатель STAX Станислав Еговцев.

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Рост операционных расходов перевозчиков привел к тому, что таксопарки столкнулись с нехваткой средств на покупку новых автомобилей. «Все финансовые ресурсы были направлены на покрытие возросших затрат на содержание, ремонт и эксплуатацию уже существующего автопарка», — пояснил Еговцев.

24% перевозчиков в прошлом году не смогли обновить свои автопарки, тогда как в позапрошлом таких участников рынка было 17%, уточнили в STAX. По данным сервиса, в 2025 году 33% перевозчиков планируют обновление автопарка, а в 2024-м подобные планы строил 51% перевозчиков.

Продолжение роста расходов может привести к закрытию многих таксопарков и снижению конкуренции на рынке, заявил РБК основатель STAX. Таксисты и перевозчики опасаются принудительного перевода таксопарков на российские автомобили, добавили собеседники РБК.

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