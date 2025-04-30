Россию ожидает дефицит поставок чипсов

Компания PepsiCo сообщила, что не сможет гарантировать бесперебойную поставку чипсов марок Lay’s и Cheetos, а также сухариков «Хрустим» с мая по июль, сообщает РБК со ссылкой на письмо, отправленное компанией крупным торговым сетям в прошлом месяце.

В сообщении о возможных проблемах с поставками снеков PepsiCo ссылается на сложности у производителей упаковки — они не справляются с требуемыми темпами нанесения на продукцию маркировки снеков, которая станет в России обязательной с 1 мая. Оператор системы «Честный знак» считает ответственной за эту ситуацию саму PepsiCo, которая якобы разместила заказ на изготовление упаковки лишь в апреле.

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Также представитель оператора добавил, что эксперимент по маркировке продолжался с 1 июня 2024 года. В апреле же этого года, по его словам, компания почти в два раза повысила требования по накоплению запаса упаковок, но эти требования производителям удалось выполнить. В письме PepsiCo заявляет о том, что производительность работы поставщика упаковки не превышает 75% от необходимого показателя и рекомендует сформировать запасы готовой продукции, которые покроют спрос минимум на два месяца продаж.

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В полном списке снеков, которые могут временно исчезать из продажи, по данным РБК — чипсы Lay’s со вкусами краба, хамона и лобстера, чипсы Cheetos с крабом, сыром и кетчупом, сухарики «Хрустим» со вкусами сливочного лосося, телятины на гриле, чиабатты с моцареллой и песто.

Опрошенные представители сферы торговли заявили журналистам, что индустрия не ожидает нехватки чипсов в магазинах. По их мнению, маркировку можно нанести и уже готовую упаковку, но даже без нее закон разрешает продавать продукты в упаковке «старого» образца, если она произведена до 1 мая. Срока хранения чипсов же будет достаточно для удовлетворения спроса.