Женщина родила ребенка в московском метро

Женщина, чье имя не называется, родила ребенка на станции «Чистые пруды» в московском метро. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента здравоохранения Москвы.

«Сегодня вечером на станции “Чистые пруды” у женщины начались роды. Все произошло молниеносно — она начала рожать прямо в метро, и процесс шел стремительно — у женщины уже начался второй период родов», — говорится в пресс-релизе.

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В департаменте заявили, что одна из пассажирок оказалась «ординатором и в будущем врачом акушером-гинекологом». Она оказала помощь женщине и приняла роды. В свою очередь, другие пассажиры метро вызвали бригаду скорой помощи, которая, как утверждают в департаменте, «в считанные минуты оказалась на месте».

Фельдшеры переложили женщину на носилки и подняли ее со станции в ожидавшую на улице машину. Ее доставили в роддом городской больницы № 29 имени Н.Э. Баумана. Сообщается, что новорожденный мальчик весил 3,4 килограмма. В настоящее время ребенок вместе с матерью находятся под наблюдением.

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Msk1.ru пишет, что произошедшее привело к задержке поездов — они следовали с увеличенным интервалом. Пассажирка, которая ехала через один вагон от рожавшей женщины рассказала, что поезд остановили примерно на 20 минут.

«Жесть была в других вагонах. Люди одурели. Кто-то в панике выбегал, кто-то, наоборот, из перехода с других станций думал, что поезд отправится. Поезд остановился с открытыми дверьми, мы никуда не ехали, объявлений не было. Около минут 20 стояли в таком положении», — рассказала пассажирка.

В то же время телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео, сделанные, как утверждается, очевидцами. На одной из записей видно, что фельдшеры выходят из станции с ребенком на руках.