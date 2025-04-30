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Общество

В Астраханской области заявили об угрозе для урожая из-за нехватки иностранной рабочей силы

2 минуты чтения 10:07

Астраханская область, крупнейший производитель овощей в России, столкнулась с нехваткой рабочих из-за квот на привлечение иностранных граждан. Местные власти, опасаясь снижения объемов производства, обратились к Минтруду и Минсельхозу с просьбой отменить ограничения, пишет РБК.

Сообщается, что с инициативой отмены ограничения по найму иностранных работников в сфере выращивания овощей в регионе выступили правительство Астраханской области. По словам вице-губернатора и председателя правительства Астраханской области Дениса Афанасьева, в декабре 2024 года правительство обратилось в федеральный Минсельхоз с просьбой посодействовать в решении этого вопроса. 

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Ведомство поддержало инициативу региона и направило в Минтруд совместное обращение, предупредив о негативных последствиях ограничений. В ответ Минтруд разработал проект изменений в постановление о квотах на иностранных работников, которое ранее сократило их допустимую долю более чем в десяти регионах, включая Краснодарский край и Калужскую область.

«В условиях жесткого дефицита неквалифицированной рабочей силы фермеры значительно сократят количество посевных площадей, что напрямую повлияет на обеспечение продовольственной безопасности не только Астраханской области, но и Российской Федерации в целом», — говорится в документе.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что проект прошел общественное обсуждение и согласование с профильными ведомствами, а 15 апреля был внесен в правительство. По данным пресс-службы кабмина, 25 апреля изменения рассмотрели на заседании трехсторонней комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, — инициативу поддержали, но детали публично не раскрывались.

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Астраханская область уже много лет удерживает лидерство в производстве овощей в России, отметил вице-губернатор Денис Афанасьев. По предварительным данным Росстата, в 2024 году там собрали 1,9 миллиона тонн овощей, что составляет около 30% от общего урожая овощей открытого грунта в стране и существенно превышает показатели других регионов.

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