Молодежь стала более тревожной и депрессивной

Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет испытывают меньше счастья, чем предыдущие поколения в их годы, сообщает The New York Times со ссылкой на данные исследования ученых из США.

Ранее показатель счастья представлял собой U-образную кривую — люди отмечали высокий уровень счастья в молодости, он снижался в среднем возрасте и снова возрастал, когда респонденты становились старше. Новые данные показывают, что современная молодежь имеет также низкий показатель «процветания» в среднем до 50 лет. «Это довольно суровая картина», — заявил один из авторов исследования, профессор Тайлер Вандервил.

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Для анализа использовались данные опроса более 200 тысяч человек из 20 стран мира. Исследование показало, что молодежь также испытывает сложности с физическим и психическим здоровьем, поиском смысла жизни, финансовой безопасностью и качеством отношений. Предыдущие работы ученых из Гарварда показывали также, что молодые люди сталкиваются с возросшими уровнями депрессивности и тревожности.

Вандервил отмечает, что у его коллег по исследованию не было возможности проанализировать данные по материковому Китаю и бедным странам, однако в большинстве западных государств показатель процветания не увеличивался по мере взросления, в некоторых странах наблюдалось его снижение. «Мы знаем, что молодежь в беде», — сказал профессор Дэвид Бланчфлауэр, не принимавший участия в исследовании.

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Журналисты отмечают, что исследователи ищут способы переломить этот тренд в сотрудничестве с ООН. Опрошенные The New York Times эксперты также сообщили, что различные исследования подтверждают теорию о том, что среди молодых людей растет показатель одиночества, который сравним с данными по пожилым людям. Социальные связи при этом сохраняют свой статус одного из ключевых путей к обретению счастья. «Дело не в том, что они играют в боулинг в одиночку. Дело в том, что они вообще не играют в боулинг», — заявил Бланчфлауэр, отметив возможную негативную роль гаджетов.