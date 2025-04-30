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Общество

Почти 50 богатейших бизнесменов уехали из России в первые недели войны в Украине

2 минуты чтения 12:27

Каждый четвертый бизнесмен из списка Forbes уехал из России в течение нескольких недель после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет «Проект», ссылаясь на утечки о пересечении границы.

Издание подчеркивает, что многие из 49 уехавших предпринимателей присутствовали в Кремле на встрече с Владимиром Путиным, которая прошла в день начала войны, и где он призывал руководителей компаний «отнестись с пониманием к тому, что происходит». 

Первым, сразу после встречи в Путиным, на Кипр улетел председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, утверждает «Проект». А спустя день, 25 февраля, страну покинул основатель «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко — он улетел в Объединенные Арабские Эмираты, а также в Италию уехал экс-акционер «Альфа-банка» Петр Авен. Он, по информации издания, не возвращался в Россию до 2023 года. «Проект» напоминает, что у Мельниченко есть гражданство ОАЭ, а у Авена — латвийский паспорт. 

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В тот же день в Турцию уехал председатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Страну также покинули бывшие акционеры «Альфа-банка» Михаил Фридман и Герман Хан.

Кроме того, из страны в том числе уехали ️главы крупных подрядчиков военных предприятий. Так, днем 24 февраля за границу уехал зампредседателя совета директоров производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков, которого называют близким к главе «Ростеха» Сергею Чемезову. Компания, как подчеркивает издание, выполняет крупные контракты на поставку сырья для производства боеприпасов, самолетов и других продуктов военно-промышленного комплекса. 

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Братья Ротенберги покинули Россию в начале войны и во время мятежа Евгения Пригожина. Борис Ротенберг, у которого есть гражданство Финляндии, улетел в Ниццу еще 23 февраля, а вернулся 4 апреля — незадолго до введения против него европейских санкций. 

Его старший брат миллиардер Аркадий Ротенберг, которого называют ближайшим другом Путина, улетел в Баку за день до начала мятежа «вагнеровцев» в июне 2023 года, а вернулся спустя день после его окончания. 

«Проект» отмечает, что треть уехавших в начале войны бизнесменов точкой назначения выбрали ОАЭ. По подсчетам издания, таких 17 человек. По пять предпринимателей уехали в Швейцарию и Турцию, четверо выбрали Францию, а еще трое улетели на Кипр.

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